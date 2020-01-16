Москва, , 17:51 — REGNUM В 2020 году на территории Москвы и пригорода введут в эксплуатацию около 20 железнодорожных станций. Об этом 16 января сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Заммэра отметил, что в разные месяцы в 2020 году будут введены в эксплуатацию переходы между станциями, платформы (в том числе удлиненные) на МЦД-1, МЦД-2, а также частично на Киевском направлении железной дороги. Введут новые объекты, например, станции «Аминьевская», «Славянский бульвар», «Опалиха», «Ховрино-2» с интеграцией с метро «Ховрино». До конца января откроют станцию «Остафьево», в феврале-марте — станцию «Санино» Киевского направления железной дороги.

Хуснуллин уточнил, что всего на территории московского транспортного узла в рамках МЦД находится около 200 станций. «Если мы с пуском МЦД-1 и МЦД-2 привели в порядок порядка 25 станций, то в этом году дальнейшая и уже проделанная работа даст ввод еще порядка 20 станций, и дальше каждый год будут появляться порядка 10 станций», — добавил заммэра.