Ульяновск, , 17:33 — REGNUM В Ульяновской области отменили временное ограничение движения, которое было введено утром из-за сильного гололёда на дорогах. Об этом сообщил на своей странице в «Фейсбуке» министр промышленности и транспорта региона Дмитрий Вавилин.

По словам главы ведомства, «в связи со стабилизацией погодных условий временное ограничение движения на дорогах регионального или межмуниципального значения снято». Вавилин также сообщает, что «автомобильный и железнодорожный вокзалы, аэропорт работают в штатном режиме».

Между тем, 16−17 января в регионе прогнозируют очередное ухудшение погоды, в связи с чем власти призывают пешеходов и водителей быть внимательными на дорогах. Не исключается также, что движение на дорогах может быть скорректировано.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области из-за резкого ухудшения погодных условий введено временное ограничение движения: оно коснулось ряда направлений рейсовых автобусов и грузовых транспортных средств. Причиной стала сильная гололедица. Так, утром 16 января в аварию попал рейсовый автобус, в результате ранения получили 13 человек, из них пятеро госпитализированы. По данному факту проводится доследственная проверка.

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