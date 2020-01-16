Киев, , 17:10 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о снижении минимального возраста призыва на военную службу до 18 лет. Об этом сообщает 16 января пресс-служба украинского лидера.

До настоящего времени призыву на военную службу на Украине подлежали пригодные по состоянию здоровья граждане мужского пола в возрасте от 20 до 27 лет.

Теперь, согласно указу, в украинскую армию будут призывать «лиц, которым ко дню отправления в воинские части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста».

Указ вступит в силу с 1 марта. Таким образом, по новым правилам будет осуществляться уже ближайший призыв на военную службу, который пройдёт на Украине с апреля по июнь 2020 года.