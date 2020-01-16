Подгорица, , 17:06 — REGNUM Союз врачей Черногории сообщает, что в 2019 году 101 медицинский работник из Черногории отправился на работу в Германию. По данным Федерального агентства занятости Германии, в настоящее время в стране занято 993 медицинских работника из Черногории, сообщает издание Dan.

Президент Союза врачей Милена Попович Самарджич полагает, что это только начало большой проблемы, с которой столкнется система здравоохранения Черногории, потому что это ожидаемый ответ и ответ на политику правительства в отношении врачей и медицинских работников.

«Это тревожная информация, и, если что-то не будет сделано в срочном порядке, наших граждан скоро будет некому лечить. Я считаю, что новый закон в Германии, который вступит в силу 1 марта 2020 года, регулирующий миграцию квалифицированной рабочей силы за пределы стран ЕС, будет в значительной степени этому способствовать «, — сказала она.

«Почти два десятка коллег, с которыми мы контактируем, уже готовятся к поездке в Германию. Некоторые даже находятся на заключительных этапах подготовки необходимых документов, в то время как другие находятся в процессе интенсивного изучения немецкого языка. Мы не имеем представления о планах всех 1700 врачей, но у нас сложилось впечатление, что Черногории угрожает серьезный отток медицинского персонала. Последствия этой тенденции будут очень серьезными. Тот, у кого есть деньги, будет лечиться за границей. Мы боимся, что общественное здравоохранение будет разрушено», — добавила она.

По словам эксперта, система общественного здравоохранения явно не входит в список приоритетов правительства, хотя улучшение общественного здравоохранения является одним из ключевых интересов черногорских граждан. «У каждого доктора должна быть минимальная заработная плата 850 евро, вместо сегодняшних 550, специалисты должны базовую зарплату не ниже 1100 евро», — заключила она.