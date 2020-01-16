Подгорица, 16 января 2020, 17:06 — REGNUM Союз врачей Черногории сообщает, что в 2019 году 101 медицинский работник из Черногории отправился на работу в Германию. По данным Федерального агентства занятости Германии, в настоящее время в стране занято 993 медицинских работника из Черногории, сообщает издание Dan.
Президент Союза врачей Милена Попович Самарджич полагает, что это только начало большой проблемы, с которой столкнется система здравоохранения Черногории, потому что это ожидаемый ответ и ответ на политику правительства в отношении врачей и медицинских работников.
По словам эксперта, система общественного здравоохранения явно не входит в список приоритетов правительства, хотя улучшение общественного здравоохранения является одним из ключевых интересов черногорских граждан. «У каждого доктора должна быть минимальная заработная плата 850 евро, вместо сегодняшних 550, специалисты должны базовую зарплату не ниже 1100 евро», — заключила она.