Екатеринбург, , 17:13 — REGNUM Свердловский вице-губернатор Сергей Бидонько поможет главам муниципалитетов в подготовке документов на присвоение звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщает интернет-газета Znak.

Соответствующее поручение дал глава региона Евгений Куйвашев.

По мнению губернатора, каждый город Свердловской области достоин получения данного звания. Пока что законопроект о «городах трудовой доблести» одобрен Госдумой.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Россия отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

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