Ирвайн, США, , 17:04 — REGNUM Дизайнеры из Blizzard Entertainment рассказали о том, как изменился внешний вид знакомых игрокам персонажей в Warcraft III: Reforged. Заметка с описанием всех нововведений вышла на официальном сайте компании 15 января.

Некроарахнид Blizzard.com

В новом выпуске «Бесед у наковальни» разработчики рассказали, как изменились модели персонажей расы нежить. Для придания им более реалистичного облика дизайнеры использовали такие визуальные элементы как «кости, истерзанную плоть и погребальные одеяния».

Артас Blizzard.com

Модель Артаса (и других рыцарей смерти) в игре станет более «потрёпанной». По словам разработчиков, к моменту превращения из принца Лордерона в нежить он совершил множество ужасных преступлений. Так, дизайнеры решили воспроизвести все повреждения, которые накопили доспехи Артаса, «пока он жестоко казнил невинных». Также сообщается, что в Reforged появится модель рыцаря смерти женского пола.

Детеррок Blizzard.com

Повелители ужаса Тихондрий, Мал'Ганис, Вариматрас и Детеррок получат уникальные модели (в оригинальной игре они отличались только цветом). По словам разработчиков, облик каждого из демонов отражает его индивидуальность. Так, у Тихондрия есть борода и светящие рога, Мал'Ганис гладко выбрит и покрыт морщинами, Детеррок страдает от лишнего веса, а Вариматрас является обладателем самой развитой мускулатуры из всех братьев.

Лич Кел'Тузад Blizzard.com

Для того, чтобы сделать лича Кел'Тузада ещё более устрашающим дизайнеры Blizzard добавили летающие цепи вокруг его модели. Сообщается, что на их создание было потрачено немало времени — учитывался размер цепей и скорость их перемещения вокруг тела злодея.

Мясной фургон Blizzard.com

Дизайнеры изменили не только модели героев, но и обычных боевых единиц. Так, мясной фургон стал куда более детализированным. По словам разработчиков, в оригинальной игре было непонятно, «чем именно он стреляет».

Некроарахнид Blizzard.com

Некроарахниды, в свою очередь, получат дополнительную пару конечностей (которые пришлось убрать из оригинальной игры) и погребальные наряды, «напоминающие об их прошлой мумификации».

Ледяной змей Blizzard.com

Создание модели Ледяного змея вызвало у дизайнеров немало хлопот. Изначально планировалось сделать дракону реалистичный размах крыльев. Однако во время тестов оказалось, что группа из нескольких таких существ полностью заслоняет своими крыльями все наземные юниты. В связи с этим разработчикам пришлось вернуться к ранним наработкам.

Напомним, Warcraft III: Reforged выйдет 28 января 2020 года. В обновлённой версии появятся новые графика, звуковое сопровождение и элементы геймплея.

Читайте ранее в этом сюжете: Авторы Metro Exodus оставили загадочное послание для фанатов