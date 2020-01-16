Вильнюс, , 16:59 — REGNUM Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига сегодня, 16 января, объявил о начале реализации в некоторых больницах страны эксперимента по внедрению в работу медиков системы телемедицины, сообщает корреспондент ИА REGNUM. На созванной пресс-конференции Верига пояснил, что три создающихся в Литве центров телемедицины будут консультировать врачей из других больниц на расстоянии, но в режиме живого времени.

«Мы считаем, что Литва созрела для такого решения», — сказал Верига. По его словам, опытный медперсонал в таких центрах сможет на расстоянии помогать своим коллегам в районных больницах качественно диагностировать заболевания и назначать правильное лечение пациентам, в том числе и проводить различные процедуры.

Список больниц, которые будут подключены к эксперименту, пока в разработке. На проект планируется потратить свыше 3 млн евро из средств помощи ЕС.