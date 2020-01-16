Курган, , 16:49 — REGNUM Госавтоинспекция Курганской области предупреждает автомобилистов о сложной обстановке на дорогах в связи с нестабильной погодой. В ближайшие дни в регионе ожидается мокрый снег, метели и перепады температур, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

На дорогах ожидается гололедица в сочетании с сильными снегопадами. Аналогичные метеоусловиях будут наблюдаться в соседних Челябинской и Свердловской областях.

Госавтоинспекция по Курганской области обращается к землякам с призывом по возможности отложить дальние поездки, а также соблюдать предельную осторожность на дорогах.