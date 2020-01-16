Курган, , 16:31 — REGNUM В Курганской области в 2020 году будет оборудовано 48 мест для крещенских купаний на водоёмах, с вырубкой 50 купелей. Безопасность на них обеспечат силы МЧС и полиции 1 675 человек и 716 единиц техники, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

В местах купаний разместят пункты обогрева с чаем и выпечкой. На водных объектах толщина льда составляет в среднем 30−35 см, поэтому выезд на объекты крещенских купаний на автомобилях строго запрещён.

Курганцев призывают окунаться только в специально оборудованных прорубях у берега под присмотром спасателей, в нескользкой и легкоснимаемой обуви. Перед тем, как окунуться, необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку, а за час до купания необходимо поесть.