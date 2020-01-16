Подгорица, , 16:30 — REGNUM Черногорского агентство по защите окружающей среды выпустило 16 января предупреждение о сильном загрязнении воздуха в столице Подгорице и ряде других городов (Бело Поле, Плевля и Никшич). Уровень загрязнения в Подгорице в последние дни эксперты назвали эквивалентным выкуриванию 16 сигарет в день.

По данным мониторинга за декабрь превышение предельно допустимых норм содержания частиц в воздухе наблюдалось в разных городах от 12 до 24 дней. Самая серьезная ситуация с загрязнением северных городах в Плевле (где находятся угольные шахты и тепловая электростанция) и Белом Поле.

В основном среди вредных частиц преобладает бензапирен. Эксперты объясняют это чрезмерным распространением дровяного и угольного отопления и традицией сжигать бытовой мусор.