Черкесск, , 16:29 — REGNUM С началом нового учебного года учителя Карачаево-Черкесии будут получать надбавку за классное руководство. Об этом сообщила министр образования и науки республики Инна Кравченко.

По ее словам, в настоящее время выплаты составляют по 1500 рублей. По пять тысяч рублей с 1 сентября получат 2958 педагогов. Денежные средства поступят из федерального бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, о необходимости повысить надбавку за классное руководство до 5 тыс. рублей заявил 15 января в своем ежегодном послании Федеральному собранию РФ глава государства Владимир Путин. При этом он отметил, что воспитание детей — это федеральная функция, поэтому доплату будут производить из федерального бюджета.

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