Москва, , 16:27 — REGNUM В Москве за семь лет инвесторы получили 70 помещений и зданий по льготной программе «рубль за квадратный метр». Об этом ИА REGNUM сообщил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

Среди объектов — бывшие усадьбы, доходные дома, недвижимость под открытие школ и детсадов. По данной программе Москва привлекает инвесторов к реставрации памятников архитектуры. Пользователь в течение пяти лет должен завершить все необходимые работы, после чего сможет претендовать на льготную арендную ставку. В среднем, отметил Ефимов, инвесторам требуется три года для восстановления зданий.

Для открытия образовательного учреждения инвестор должен предоставить объём образовательных услуг. Необходимо соблюсти и другие условия. Срок аренды составляет 49 лет.

По словам руководителя департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадия Дёгтева, с 2013 года 255 инвесторов претендовали на «рублёвые» объекты, при этом средняя конкуренция составляет четыре-пять участников на лот.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман пояснил, что в настоящее время 33 объекта из 70 уже переведены на льготную ставку аренды.