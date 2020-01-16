Рязань, , 16:28 — REGNUM По подозрению в покушении на изнасилование задержан 25-летний житель Рязани, сообщили 16 января в пресс-службе регионального Следственного комитета. Молодой человек напал на женщину в подъезде многоэтажного дома.

По данным следствия, в ночь на 8 января 2020 года рязанка возвращалась домой. В подъезде на неё напал неизвестный и попытался изнасиловать. Потерпевшая активно сопротивлялась, громко кричала. Испугавшись, злоумышленник скрылся, но его удалось задержать по «горячим следам».

По ходатайству следователя в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.