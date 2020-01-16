Воронеж, , 16:25 — REGNUM Пять человек обратились к медикам в связи с укусами клещей в декабре 2019 года. Такие данные 16 января привела пресс-служба ТУ Роспотребнадзора.

«За медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось — пять человек (декабрь 2018 г. — два человека)», — говорится в сообщении пресс-службы.

В целом, как отмечается в пресс-релизе, в декабре 2019 года инфекционная заболеваемость в Воронежской области оказалась выше уровня аналогичного периода прошлого года на 3,1%. В частности, на 9,3% вырос уровень заболеваемости сальмонеллезом, на 20,1% — кишечными инфекциями, на 37,5% — хроническим вирусным гепатитом В, на 15,5% — ветряной оспой, на 15,9% инфекционным мононуклеозом.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019-го — январе 2020 года в Воронежской области установилась аномально тёплая погода, серьёзных морозов с начала зимы не было ни разу. В конце декабря в регионе зацвели подснежники.