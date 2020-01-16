Ульяновск, , 16:21 — REGNUM В Ульяновской области на Крещение организуют 74 купели. Из-за оттепели совершить омовение можно будет только в родниках и купелях при храмах, сообщает ГУ МЧС по региону.

В ведомстве отмечают, что из-за оттепели и тонкого льда на водоёмах «крещенские купания в этом году будут проведены только в родниках и купелях при православных храмах». Такое решение было принято на заседании региональном комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Всего в области оборудуют 74 места (иордани) для крещенского омовения — на прудах и родниках, в храмах и церквях. Спасатели предупреждают, что купаться можно «только в местах, специально оборудованных для крещенских купаний и проведения обрядов, которые должны быть ограждены».

Ежегодно в Ульяновской области омовение совершают 20−30 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области на Крещение будут приняты «максимальные меры безопасности». Места для омовения обследуют при помощи техсредствами, будут задействованы служебные собаки, а в организованных местах для купания будут использовать страховочные устройства.