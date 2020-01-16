Владимир, , 16:20 — REGNUM Во Владимирской области в 2019 году построили два детских сада на более чем 200 воспитанников. Об этом сообщил губернатор Владимир Сипягин, комментируя послание президента к Федеральному собранию РФ.

«Владимир Путин призвал глав регионов ускорить строительство яслей. У нас в области в прошлом году завершено строительство двух дошкольных учреждений с яслями на 108 мест каждое в Суздальском районе, а именно в Боголюбово и Сновицах. Благодаря этому во всём регионе, пока кроме города Владимира, проблему дефицита мест в дошкольных учреждениях для детей до трёх лет можно считать решённой», — сказал Сипягин.

По словам главы региона, в 2020 году во Владимире должна решиться проблема с нехваткой в детсадах мест для детей младше трёх лет.

«В областном центре в 2019 году начато строительство четырёх ясельных пристроек к существующим детским садам в спальных районах города, процесс уже близок к завершению. В результате в этом году будет открыто 200 новых мест в яслях. Важнейшая задача — строительство яслей в активно строящихся микрорайонах Владимира Веризино и Заклязьминский. Очень важно, чтобы муниципалитет как можно скорее выделил участки под строительство. Отличные дошкольные учреждения построим», — заявил глава региона.

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