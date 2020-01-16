Киев, , 16:14 — REGNUM Создатели Metro Exodus 15 января оставили необычное послание на своей странице в Twitter. Игроки считают, что так разработчики намекают на скорый выход нового сюжетного дополнения.

https://twitter.com/MetroVideoGame/status/1217481033467289600

Разработчики написали: «Что-то приближается». Вероятно, всех фанатов Metro Exodus в скором времени ожидает новый анонс.

Напомним, игра Metro Exodus вышла 15 февраля 2019 года. Проект был тепло встречен игроками и критиками.

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