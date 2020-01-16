Лос-Анджелес, США, , 16:10 — REGNUM Разработчики League of Legends пообещали, что в 2020 году в их игре появится рекордное количество обликов для персонажей. Об этом они сообщили в ролике на официальном YouTube-канале проекта 15 января.

По словам разработчиков, в игре появятся около 120 новых обликов. При этом «косметические наборы» получат не только популярные у геймеров чемпионы.

Напомним, League of Legends — это соревновательная онлайн-игра и самая популярная в мире киберспортивная дисциплина. Её разработкой занимается американская компания Riot Games.

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