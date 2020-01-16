Улан-Удэ, , 16:06 — REGNUM Фонд капремонта Бурятии принудил подрядчика, оставившего без крыши дома в Улан-Удэ, сменить строительную бригаду. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, об этом заявил гендиректор фонда Тимур Цыренжапов на встрече с жильцами.

«Ремонт должны были завершить еще в 2019 году, но подрядчик сорвал сроки. Сейчас закуплен весь материал, уже идут строительно-монтажные работы. Подрядчику будут начислены штрафные санкции», — отметили в пресс-службе.

По его словам, Фонд имеет право расторгнуть договор с подрядчиком в одностороннем порядке, однако поиск нового может затянуться на несколько месяцев. Если вообще удастся найти, поскольку «сложно найти организацию, которая бы взялась переделать чужую работу».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители домов обратились к депутатам городского совета, сообщив, что крыша была снята для ремонта ещё в сентябре, после чего работы прекратились из-за финансовых проблем у подрядчика. В результате ремонт так и не был завершён к декабрю, из-за чего, как отмечалось, жильцы мёрзнут.

Впрочем, проектировщик ООО «ВостокПромПроект» Олег Ангаев заявил, что крыша лишь защищает от осадков, и отсутствие кровли не может влиять на температурный режим в квартирах.

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