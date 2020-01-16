Париж, 16 января 2020, 16:01 — REGNUM Уровень забастовки среди железнодорожников во Франции 16 января вырос до 10,1%, сообщает Le Figaro.
Издание отмечает, что число забастовщиков среди железнодорожников во Франции составило 10,1% 16 января, а 15 января уровень забастовки упал до 4,7%.
В частности, к забастовке присоединились треть водителей (30,5%), а также 18% контролеров и 13,4% диспетчеров.
Как сообщало ИА REGNUM, профсоюзы во Франции призвали к новому межпрофессиональному дню забастовок и демонстраций в стране 24 января.
Читайте ранее в этом сюжете: Профсоюзы во Франции призвали к новым протестам 24 января