Берлин, , 16:01 — REGNUM Разработчики из Deck13 выпустили премиум-издание для своей экшен-игры The Surge 2. Трейлер с описанием доступного игрокам контента появился на YouTube-канале компании Focus Home Interactive 15 января.

В премиум-издание войдут основная игра и весь дополнительный контент. В том числе сюжетное дополнение Kraken.

Напомним, The Surge 2 — это экшен-игра, в которой персонаж геймера сражается с потерявшими контроль роботами. Из частей убитых противников он может создавать новое снаряжение.

Читайте ранее в этом сюжете: В Overwatch началось празднование Лунного Нового года