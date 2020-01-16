Киев, , 16:06 — REGNUM Национальная полиция Украины возбудила два уголовных дела, касающихся возможной слежки за бывшим послом США на Украине Мари Йованович, сообщила 16 января пресс-служба ведомства.

Дела начаты по части 2 статьи 163 (Нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции) и части 1 статьи 182 (Незаконное собирание, хранение, использование конфиденциальной информации о лице, нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины.

Представители МВД Украины также обратились в ФБР с просьбой предоставить всю имеющуюся у них информацию, касающуюся данного дела.

Таким образом, украинская полиция отреагировала на сообщение Палаты представителей Конгресса США, в котором сказано, что во время работы Йованович на Украине, по заказу граждан США за ней якобы была организована слежка, а также осуществлялось вмешательство в работу её электронных устройств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее соратник личного адвоката президента США Дональда Трампа Лев Парнас заявил, что Трамп не поехал на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку был зол из-за нежелания украинского лидера расследовать деятельность бывшего вице-президента США Джозефа Байдена на Украине.

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