Белгород, , 15:59 — REGNUM Личность молодого человека, повредившего светодиодную фигуру в центре Белгорода, установили полицейские, сообщили 16 января в пресс-службе регионального УМВД. Приметы хулигана взяли из видеоролика, опубликованного в социальных сетях.

На записи видно, как во время прогулки с друзьями по Народному бульвару молодой человек повалил светодиодную фигуру «Олень». Приметы подозреваемого передали патрульным нарядам полиции, которые заметили похожего нарушителя и доставили для разбирательства в отдел полиции. 24-летний студент не смог внятно объяснить причины своего поступка. В отношении него составлен административный протокол, меру наказания молодому человеку изберёт суд.

«Парня, который на днях по дурости чуть не сломал фигурку новогоднего оленя, нашли. Его привлекут к административной ответственности. Найдем и вандала, который разбил сердце на белой горе. Для тех, кто не ценит чужой труд: самоутверждаться таким образом — мягко говоря, неумно», — отреагировал на произошедшее мэр Белгорода Юрий Галдун.

Градоначальник упомянул ещё одну повреждённую фигуру — в районе авторынка. На холме установили буквы «Белый город» и красное сердце. Горожане прозвали арт-объект местным Голливудом.