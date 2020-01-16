Ирвайн, США, , 15:56 — REGNUM В многопользовательском шутере Overwatch стартовало празднование Лунного Нового года. Об этом сообщалось на странице игры в Twitter 15 января.

https://twitter.com/OverwatchRU/status/1217522486390161408

Событие пройдёт с 16 января по 5 февраля 2020 года. В этот период игрокам будут доступны особые тематические облики для персонажей.

Напомним, Overwatch — это соревновательный командный шутер от компании Blizzard Entertaiment. В нём игроки управляют различными персонажами со своими уникальными способностями.

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