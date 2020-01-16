Красногорск, , 15:55 — REGNUM В автобусах и на станциях Московской области в 2019 году обнаружили около 5 тыс. забытых пассажирами вещей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе АО Мострансавто.

Чаще всего пассажиры оставляли транспортные, социальные и банковские карты, а также ключи и документы. Также в холодное время года к регулярным находкам прибавились мешки со сменной обувью, учебники, перчатки и варежки.

Среди необычных потерь пассажиров в Мострансавто выделили найденный в декабре 2019 года костюм повара, накладные крылья ангела от детского наряда, папку с рисунками, хоккейную клюшку и куклу-марионетку. В компании напомнили, что потерянные хранятся в течение полугода, после чего их утилизируют.