Москва, , 17:52 — REGNUM В 2019 году «Московская объединенная энергетическая компания» (МОЭК) выиграла более 1,5 тысяч судов с должниками. Об этом 16 января сообщила пресс-служба компании.

Всего в прошедшем году с должников МОЭК было взыскано 8,1 миллиардов рублей. Фактические поступления составили 5 миллиардов рублей, это крупнейшая сумма в истории компании.

Отмечается, что к ответственности также были привлечены 35 физических и 13 юридических лиц, контролирующих должников. Сумма взысканий составила 737 миллионов рублей.

В МОЭК добавили, что в 2018 году компанией было выиграно 1201 дело на 4,4 миллиарда рублей.