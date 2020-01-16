Новочеркасск, Ростовская область, , 15:51 — REGNUM В Ростовской области ведётся мониторинг и отлов безнадзорных животных. Бродячих собак, которых специалистам удаётся поймать, передают в пункты временного содержания. Так, например, в Новочерскасске в первые дни 2020 года удалось перевезти 17 животных. Об этом ИА REGNUM сообщили в муниципальной администрации.

В период с 1 по 15 января 2020 года, согласно условиям заключенного муниципального контракта, было отловлено и передано в пункт временной передержки 17 бродячих животных. Две собаки с щенками переданы волонтёрам.

«Подрядчик, ответственный за отлов, регулярно выезжает по адресам, указанным в жалобах граждан. Но в связи с постоянной миграцией безнадзорных животных отловить удается не всех», — уточнили в администрации.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростове-на-Дону стая бродячих собак напала на местную жительницу. Горожанка была госпитализирована с рваными ранами.