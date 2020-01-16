Серпухов, Московская область, , 15:50 — REGNUM В подмосковном Серпухове местный житель случайно нашёл в подъезде 100 тыс. долларов одной купюрой. Об этом сообщает издание evo-rus.com.

Рассмотрев внимательно денежные средства, он увидел надпись на английском языке Reserve bank of Zimbabwe. Вскоре обладатель находки и вовсе расстроился, выяснив, что банкноты 2008 года были выведены из обращения и уже не представляют ценности.

Журналисты обратились в нумизматический магазин подмосковного города и выяснили что у них таких купюр в продаже нет.