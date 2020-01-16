Москва, , 15:42 — REGNUM В 2020 году Министерство природных ресурсов и экологии запланировало включить в государственный реестр недвижимости (ЕГРН) 109 особо охраняемых природных территорий (ООПТ), сообщили в Минприроды РФ.

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В 2019 году были внесены ЕГРН 78 ООПТ. Работы полному внесения в госреестр недвижимости будут завершены до 2022 года. Всего в России находится 226 ООПТ.

Отмечается, что уточнение границ \ООПТ предотвратит возможность нарушения режима нецелевого использования земельных участков.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года лидерами по максимальному количеству привлеченных волонтеров и реализованных проектов стали 11 ООПТ.

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