Бишкек, , 15:36 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков одобрил поправки в правила дорожного движения, которые предусматривают снижение штрафов за некоторые нарушения. Об этом 16 января сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

В частности, размер штрафа снижается с 3 тыс. до 1 тыс. сомов (с 2651 рубля до 884 рубля) при невыполнении требований дорожных знаков, разметки проезжей части (кроме случаев обгона), нарушении правил остановки или стоянки, несоблюдении безопасной дистанции и при нарушении других требований.

Вместе с тем ужесточается ответственность за управление транспортным средством с поддельными государственными регистрационными номерами. Размер штрафа увеличен до 20−30 тыс. сомов (17 672−26 508 рублей).

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Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии одобрили вышеуказанные поправки в правила дорожного движения 11 декабря 2019 года.

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