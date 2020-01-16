Орск, Оренбургская область, , 15:34 — REGNUM В восточной части Оренбургской области из-за ухудшения погодных условий закрыли движение транспорта по федеральной и региональной трассам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по Оренбуржью.

С 17:00 местного времени (15:00 мск) 16 января из-за метели закрыт участок трассы «Оренбург — Орск — Подъезд к пункту пропуска «Орск» (от села Краснощеково до поворота на город Гай), а также участок трассы «Каменноозерное — Медногорск» (от Медногорска до перекрестка с автодорогой Оренбург — Орск).

Добавим, ранее ГУ МЧС распространило штормовое предупреждение. В Оренбургской области 16 января прогнозировали ветер с порывами до 22 метров в секунду. Стоит отметить, что сильный ветер в регионе сохраниться и 17 января.

По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», 17 января ожидается метель, порывы ветра могут достигать 23 м/с, ночью и утром в отдельных западных и центральных районах сильный снег, на дорогах снежные накаты и заносы.