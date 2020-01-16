Москва, , 15:28 — REGNUM Адвокат Дагир Хасавов, представлявший интересы бывшего вице-премьера Дагестана Раюдина Юсуфова, останется под стражей по уголовному делу о воспрепятствовании правосудию. Басманный суд Москвы продлил обвиняемому срок ареста на три месяца — до 16 апреля 2020 года, пишет ТАСС.

На те же три месяца столичный суд продлил срок содержания под стражей Абдусаламу Джамалутдинову — бывшему советнику председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова.

Напомним, Хасавов был задержан 17 сентября 2019 года в Лефортовском суде Москвы перед началом заседания в отношении Абдусамада Гамидова и Раюдина Юсуфова по делу о растрате 41 млн рублей. Следствие считает, что адвокат оказывал давление на свидетеля в рамках этого уголовного дела.

На следующий день Басманный суд заключил Хасавова и Джамалутдинова под стражу, а третьего фигуранта дела — сына Раюдина Юсуфова, главного инспектора Счетной палаты Дагестана Вадима Юсуфова отправил под домашний арест. Сообщается, что именно он дал показания против Хасавова.

Все фигуранты дела обвиняются в воспрепятствовании осуществлению правосудия путем принуждения потерпевшего к даче ложных показаний, соединенном с шантажом. Свою вину из них признал только Юсуфов-младший.

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