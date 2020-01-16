Пермь, , 15:18 — REGNUM В Добрянке пермского края в больнице скончался младенец, которому исполнился месяц. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По данным следствия, инцидент произошел в конце 2019 года. Ребенка доставили в больницу с диагнозом остро-респираторная вирусная инфекция.

В рамках проверки опрошены медики родители младенца, изъята медицинская документация, назначена экспертиза по оценке правильности оказания медпомощи ребёнку.