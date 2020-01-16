Махачкала, , 15:31 — REGNUM Строительство 59 дошкольных учреждений на девять тысяч мест для детей от двух месяцев до семи лет запланировано в Дагестане к 2022 году. Об этом в своем комментарии к посланию президента России Владимира Путина Федеральному собранию сообщила зампредседателя правительства — министр образования и науки республики Уммупазиль Омарова.

Напомним, в своем выступлении Владимир Путин высказал недовольство темпами обеспечения детей яслями и потребовал от губернаторов ускорить решение этого вопроса. Глава государства заявил, что до 2021 года в стране должно появиться 250 тыс. ясельных мест.

По словам Омаровой, данный вопрос очень актуален для Дагестана, поскольку республика является одним из лидеров в стране по темпам рождаемости и остро нуждается в строительстве новых образовательных учреждений.

«Для решения данной задачи в Дагестане будут приняты на всех уровнях власти исчерпывающие меры. Будет реализован комплекс мер, направленных на обеспечение 100%-го охвата детей дошкольным образованием», — сказала министр.

Владимир Путин в послании также затронул вопрос внедрения в образование современных технологий и обеспечения школ высокоскоростным интернетом. По словам Омаровой, в Дагестане обеспечить все школы доступом в сеть планируется к 2022 году.

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