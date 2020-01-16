Волжск, Марий Эл, , 15:11 — REGNUM Волжский городской суд своим решением предписал снести детскую площадку в селе Помары, построенную по инициативе жителей, средства на которую выделил местный бизнесмен Владимир Степанов. Срок сноса полюбившейся как взрослым, так и детям площадки установили до апреля 2020 года.

С требованием о сносе площадки выступила Волжская межрайонная прокуратура в адрес администрации Помарского сельского поселения. По словам юриста, который защищал интересы жителей, Рустама Даминова, площадка по сути является зоной отдыха для всех жителей села, сообщает портал «7x7». В этой локации праздновался Новый год.

В то же время адвокат уточнил, что позиция прокуратуры основана на проверках территории Ростехнадзором. Ведомство выявило многочисленные нарушения стандартов, но Даминов в суде указал, что эти нарушения не конкретизированы — непонятно, что именно нужно удалить или отремонтировать.

Против сноса площадки выступил глава сельского поселения Алексей Калабашкин, также на суде было предъявлено более 200 подписей жителей, которые не хотят лишиться площадки.

Между тем, у участка, на котором построена площадка, есть владелец, который выступает заинтересованным лицом. По мнению юриста, участок был передан в частную собственность с нарушениями.

Также Даминов отметил, что жители были бы рады построенной властями площадке, но на ее возведение требуется около 3−5 млн рублей. Юрист только просил суд в случае вынесения решения о сносе дать отсрочку на год, поскольку бюджет сельского поселения уже сформирован.

Даминов планирует обжаловать решение суда, как только получит мотивированное решение суда.

Как сообщало ИА REGNUM, жителя Удмуртии по решению Верховного суда республики обязали снести церковь, построенную им на собственном дачном участке. С иском обратилась администрация МО «Ярский район», требуя признать постройку самовольной и снести ее, поскольку мужчина не утвердил в должном порядке проектно-сметную и разрешительную документацию, а также построил здание на не отведенном для этого земельном участке.

Строительство церкви в честь Святителя Николая Чудотворца мужчина начал вместе с супругой в 2015 году. Здание располагалось на принадлежащем мужчине на праве собственности земельном участке. Впоследствии он пояснил, что строение является двухэтажным гаражом.