Москва, , 15:17 — REGNUM В Войковском районе Москвы построят новое общежитие для студентов Финансового университета. Об этом 16 января сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

Финальное решение о строительстве было принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) столицы 16 января.

Общежитие построят по адресу: улица 3-я Радиаторская, владение 17, владение 17/1 (Войковский район, САО). Сейчас там расположено трехэтажное кирпичное здание 1949 года постройки площадью 1400 квадратных метров. Общая площадь нового здания составит восемь тысяч квадратных метров, высота не превысит 50 метров.

Строительство будет вестись за счет средств Федеральной адресной инвестиционной программы.