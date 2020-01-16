Париж, , 14:43 — REGNUM Профсоюзы во Франции призвали к новому межпрофессиональному дню забастовок и демонстраций в стране 24 января, в день, когда законопроект о пенсионной реформе будет представлен Совету министров, передает BFM TV.

Известно, что акции протеста также запланированы на 22 и 23 января.

«Несмотря на заявления премьер-министра страны и после шести недель беспрецедентного общественного движения, которое мы приветствуем. Большинство населения все еще поддерживает мобилизацию против этого абсурдного и несправедливого проекта», — говорится в заявлении профсоюзов Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Франции Эдуард Филипп выступил на тему пенсионной реформы в Елисейском дворце.

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