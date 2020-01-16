Нур-Султан, , 14:23 — REGNUM Отказ авиакомпании Bek Air подать прошение на получение международного сертификата IOSA в 2016 году вызвал озабоченность авиационных властей Казахстана. Об этом 16 января заявил гендиректор АО «Авиационная администрация Казахстана» (ААК) Питер Гриффитс в эфире телеканал 24.kz.

По его словам, официальное решение по поводу дальнейшей деятельности авиакомпании Bek Air будет принято 20 января. Гриффитс отметил, что авиакомпания отказалась подать заявление на получение сертификата IOSA из-за инцидента. По его мнению, отказ от получения сертификата указывает на проблемы в компании.

Напомним, в 2015 году в Казахстане было введено требование наличия сертификата IOSA для авиакомпаний, выполняющих внутренние перевозки. Однако руководство Bek Air подало жалобу в прокуратуру и иск в суд с требованием признать это требование незаконным.

После этого комитет гражданской авиации отменил данное требование. В настоящее время Bek Air остается единственной компанией в Казахстане, не имеющей сертификата IOSA.

Отметим, IOSA — это аудит по производственной безопасности Международной ассоциации авиаперевозчиков.

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