Томск, , 14:18 — REGNUM В Томской области синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий 17 и 18 января. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации региона.

Ожидается понижение температуры воздуха, усиление ветра с порывами до 20 м/с. Также прогнозируются метели и снежные заносы. На дорогах снизится видимость.

Как сообщало ИА REGNUM, непогода также прогнозируется и в других сибирских регионах.

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