Горно-Алтайск, , 14:14 — REGNUM На территории Республики Алтай объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Горно-Алтайского гидрометцентра, днём 17 января и сутки 18 числа ветер усилится до 20 м/с, а по высокогорью — до 32 м/с.

По всей территории ожидается небольшой, в отдельных умеренный снег. Местами ожидаются также поземки, метели, на дорогах гололедица.

Возможны падения деревьев и слабозакреплённых конструкций, обрывы линий электропередач, а также аварии на дорогах. В связи с этим спасатели призывают жителей быть осторожными и переждать непогоду в капитальном строении.

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