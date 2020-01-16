Киев, , 14:16 — REGNUM На Украине минимальный возраст призыва в ВСУ снижен до 18 лет. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский, сообщила 16 января пресс-служба офиса президента Украины.

«Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста…», — сказано в указе.

В 2020 году призывы на Украине пройдут с апреля по июнь и с октября по декабрь. Лица, не имеющие высшего образования, вынуждены служить 18 месяцев, а обладатели дипломов — 12 месяцев.

Отметим, ранее на Украине призывали мужчин в возрасте от 20 до 27 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в зоне проведения карательной операции против жителей Донбасса боевики ВСУ нанесли своему командиру тяжёлую черепно-мозговую травму.

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