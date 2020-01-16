Пермь, , 14:10 — REGNUM В Пермском районе Пермского края родителям дошкольника пришлось судиться из-за проблем, которые возникли с доступностью мест в детском салу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по региону.

В судебной инстанции родители добились места в детском саду. Сразу после новогодних каникул в 2020 году мальчик пошел в дошкольное образовательное учреждение.

Как отметили судебные приставы, в ведомстве находилось исполнительное производство в отношении управления образования Пермского района о предоставлении места в детском саду с учетом требований территориальной доступности. В течение месяца чиновники должны были отреагировать на решение суда и зачислить ребенка в детский сад. Однако сроки не были соблюдены. В результате районному управлению образования выписан штраф в размере 50 тыс. рублей и выдано предупреждение об уголовной ответственности в случае, если ребенку не представят место в детском саду.

«Незапланированные расходы в виде оплаты исполнительского сбора и перспектива уголовного преследования вынудили чиновников принять все меры для предоставления места в детском саду», — сообщили в УФССП по Прикамью.