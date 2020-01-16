Махачкала, , 14:15 — REGNUM Верховный суд Республики Дагестан (ВС РД) наложил арест на имущество бывшего главного врача махачкалинской городской больницы №1 Меджида Алиева, осужденного за мошенничество, и его близких родственников. Его общая стоимость превышает 400 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 16 января в пресс-службе суда.

Напомним, в октябре 2019 года Советский районный суд Махачкалы признал Алиева виновным в хищении 247 млн рублей. Установлено, что на посту главврача указанной больницы он в течение трех лет незаконно поощрял себя и некоторых сотрудников медучреждения премиями и стимулирующими выплатами. Затем через своего заместителя он добивался возврата большей части этих денег.

Районный суд назначил Алиеву наказание в виде шести лет лишения свободы условно со штрафом 3 млн рублей. Кроме того, суд обязал его выплатить свыше 242 млн рублей материального ущерба в пользу территориального Фонда обязательного медицинского страхования и более 5 млн рублей — в пользу регионального минздрава.

Прокуратура Дагестана посчитала такое наказание слишком мягким и обжаловала приговор. В итоге ВС РД отменил приговор суда первой инстанции и назначил новое наказание — 5,5 года колонии общего режима со штрафом в 2,5 млн рублей.

«В целях обеспечения исполнения части наказания в виде штрафа и возмещения материального ущерба ВС РД наложил арест на имущество, принадлежащее Алиеву, и его близким родственникам, общая стоимость которого составила более 400 млн рублей», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Меджид Алиев был задержан 17 сентября 2018 года. Городской больницей №1 Махачкалы он руководил около 10 лет и был уволен спустя несколько дней после задержания.

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