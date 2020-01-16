Ростов-на-Дону, , 13:58 — REGNUM В Ростове-на-Дону продлят работу общественного пассажирского транспорта на Крещение. Ростовчан просят также отказаться от личного транспорта. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администарции.

«Работа маршрутов будет продлена до 1:00 мск 19 января, маршруты №№ 4, 34, 6, 78, 83, 70 будут работать до 2:00 мск 19 января», — уточнили в администрации.

Уточняется также, что праздничные богослужения пройдут во всех 56 православных храмах Ростова-на-Дону и в трёх храмах Армянской Апостольской церкви.

ИА REGNUM напоминает, что в 2020 году в областном центре оборудовано восемь мест для купания.

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