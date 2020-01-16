Иркутск, 16 января 2020, 13:58 — REGNUM В Приангарье разбираются, как помочь жильцам злополучного замороженного общежития Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища (ИВВАИУ), в котором невозможно жить. Как сообщает сайт иркутской мэрии, в ходе разбирательства выяснилось, что по ул. Советская, 176, вопреки всему проживает пять семей.

Замороженное общежитие Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища
Замороженное общежитие Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища
Цитата из группы «Типичный Иркутск»

Как пояснил заместитель мэра — председатель комитета по управлению Октябрьским округом Владимир Преловский — данное пятитажное общежитие с четырьмя подъездами коридорного типа было построено в 1983 году для военнослужащих, работающих в ИВВАИУ.

«После расформирования ИВВАИУ в 2016 году данное здание общежития было передано Министерством обороны муниципалитету без земельного участка под ним, в связи с чем право муниципальной собственности до настоящего времени на него не зарегистрировано в установленном порядке. В связи с этим у нас отсутствует законное право признать здание аварийным и переселить семьи, проживающие в данных помещениях» , — подчеркнул Владимир Преловский.

По его словам, администрация города предложила бедствующим семьям бесплатную правовую помощь в подготовке для документов для того, чтобы через суд подтвердить свое право пользования жилыми помещениями и решить вопрос о предоставлении вне очереди другого жилого помещения по договору социального найма.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что в аварийном общежитии Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища (ИВВАИУ) все ещё живут люди, выяснилось после публикации фотографий в группе «Типичный Иркутск» (ВК). Автор снимков пояснил, что морозный вид многоквартирный дом приобрёл из-за прорвавшейся трубы в подвале.

Узнав об этом, СУ СК РФ по региону начало доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ («Халатность»).

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