Пермь, , 13:56 — REGNUM На территории тории Пермского края в январе складываются аномально теплые погодные условия. В первой половине месяца температура воздуха отмечена на 7−9 градусов по Цельсию выше нормы, сообщает ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета.

Пик волны тепла прогнозируют 16−20 января. Отклонение от нормы составит до 10 °C.

Согласно метеопрогнозу, январь завершится морозами. Температура воздуха 21−31 января может составить — 25 °C. Но и при столь значительном похолодании январь будет считаться аномально теплым, поскольку температурный показатель будет отклоняться от нормы на 3−5°С.

В третьей декаде января ожидаются резкие колебания температуры воздуха и обильные осадки.