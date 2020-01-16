Нур-Султан, , 13:55 — REGNUM Контактный зоопарк в торговом центре Almaty Mall будет закрыт после обращений и жалоб граждан, сообщили 16 января в пресс-службе акимата (администрации) Алма-Аты.

Отмечается, что с администрацией ТЦ достигнуто соглашение о расторжении договора с контактным зоопарком и прекращении его деятельности в течение месяца.

В городской администрации отметили, что деятельность подобных зоопарков в Казахстане не регламентирована, поэтому в министерство сельского хозяйства планируется направить письмо с предложением о разработке соответствующего закона.

Напомним, в январе зоозащитники в Алма-Ате пожаловались в социальных сетях на условия содержания диких животных: детенышей льва, тигра и пантеры. Активисты пожаловались на вялое состояние животных и малое пространство их размещения.

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