Москва, , 13:51 — REGNUM В Москве Тушинский районный суд признал жилой комплекс Loft River самовольной постройкой, сообщает газета «Ведомости».

Решение было принято 18 декабря 2019 года. Оно обязывает компании, построившие объект, снести здания. ЖК располагается в парке «Москворецкий» в Покровском-Стрешнево на берегу реки Сходни, в нём 140 апартаментов.

Ранее природоохранная прокуратура установила отсутствие разрешения на строительство при возведении объекта. Также не было государственной экологической экспертизы. Ответчики ссылались на то, что комплекс зарегистрирован Росреестром. Однако выяснилось, что регистрация касалась снесённых построек.

Как сообщало ИА REGNUM, более двух гектаров лесополосы в посёлке Киевский на территории Новой Москвы освободили от самостроя.