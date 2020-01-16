Москва, , 14:12 — REGNUM Во второй половине XXI века российские территории «приговорены» к таким климатическим катаклизмам как жара и наводнения. Об этом 16 января рассказал директор Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова Росгидромета Владимир Катцов.

«То, что мы делаем сейчас, уже будет отражаться на второй половине 21 века. Мы приговорены к определенному развитию событий…», — заявил ученый.

Также он показал карты, геофизическое содержание которых комментировать не стал, на которых были показаны некоторые изменения российского климата.

«Здесь есть и волны жары, здесь некие темы, связанные с наводнением, и так далее, которые, конечно, очень важны, чтобы к ним подготовиться заранее», — заявил Катцов во время своего выступления на Гайдаровском форуме.

Кроме этого, ученый рассказал, что то, что такие стремительные изменения спровоцировал человек является «медицинским фактом» и пояснил, что если раньше делались попытки снизить фактор влияния человека на природу, то теперь стало ясно, по словам Катцова, что климатическая система планеты крайне инертна, в результате чего необходимо приспосабливать к ней цивилизацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации (ВМО) Петтери Таалас рассказал, что в 2020 году и в последующие десятилетия мировое сообщество могут ожидать более серьёзные по своим последствиям, нежели раньше, экстремальные погодные явления.