Абакан, , 13:50 — REGNUM В Хакасии, по информации республиканского гидрометцентра, ожидается сильный ветер. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности региона.

На 17 января синоптики прогнозируют в республике сильный ветер с порывами до 24 м/с (в горах порывы могут достигать 30 м/с), метели. На дорогах ожидается гололедица.

Жителей региона призывают соблюдать меры безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, непогода также прогнозируется в Красноярске.

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